Uzlaşma sağlanamayınca 600 metrekarelik ev yol ortasında kaldı



Tekin YALÇINKAYAAhmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, belediyenin mahalledeki yol planında Muhammet Aksuoğlu'na (38) ait 600 metrekarelik ev, güzergaha alındı. Şuyulandırmada uzlaşma olmayınca Aksuoğlu, evini satmama kararı aldı. Çalışma tamamlanınca ev, yolun ortasında kaldı. Belediyeyle 3 defa şuyulandırma çalışmalarının iptal edildiğini belirten Aksuoğlu, en son 600 metrekareye yakın arsanın 3'e bölünüp, yüzde 30'unun kamulaştırıldığını söyledi.

Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce yol yapımına başlandı. Yapı sahiplerinin çoğuyla anlaşma sağlanırken, 600 metrekarelik evi güzergahta kalan Muhammet Aksuoğlu ise belediyeyle şuyulandırmada uzlaşamayınca satmama kararı aldı. Bu süreçte yolun yapımına devam edildi. Çalışma tamamlandığında Aksuoğlu'nun evi, yolun ortasında kaldı. Olay, mahkemeye taşınırken, yolda ulaşım ise tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Ev sahibi Muhammet Aksuoğlu, yola karşı olmadıklarını belirterek, "Annemin ve kız kardeşimin gideceği başka bir ev yok. Biz o zaman 'Bize bir bedel belirlensin, bir ev alabilelim, onlar da o eve geçince belediye yolu yapsın' dedik. Yol ve ev bir tarafa, bizim büyük sıkıntımız şu aslında. Burası 3 defa şuyulandırmaya girip iptal oluyor. En son yapılan şuyulandırmada, 600 metrekareye yakın arsamız 3'e bölünüp yüzde 30'u kamulaştırılıyor. Bize ayrı yerlerde 120, 180 ve 70 metrekare arsa veriliyor. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapamıyoruz. Belediye sorunumuzu giderecekse yola karşı değiliz. Şu anda bizimle birlikte mahalleli de mağdur durumda. Yol tamamlandığında gaz gelecek, bazı hizmetler daha ilerleyecek. Zaten şu anda mahkemeliğiz. Bu konu çözülsün. Sonuçta mağduruz" diye konuştu.

Öte yandan belediye yetkilileri, söz konusu yolun 2008 yılından beri imar planına dahil olduğunu belirterek, davanın şu an bir üst mahkemede bulunduğunu hatırlatıp, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-01-13 11:50:59



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