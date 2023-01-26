Okul servisinin lastiğini bıçakla kestiği anlar kamerada

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Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da bir kişinin yaya olarak yanından geçtiğiokul servisinin lastiğini bıçakla kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak´ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, sokakta yürürken cebinden çıkardığı bıçakla, yanından geçtiği park halindeki okul servisinin lastiğini kesip yoluna devam etti. Sabah saatlerinde okul servisini almak üzere minibüsün yanına gelen Celal Doğan (31), sol arka lastiğinin kesilmiş olduğunu fark etti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Doğan, bir kişinin lastiğinin bıçakla kesildiğini gördü. Doğan, polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-01-26 13:12:10



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