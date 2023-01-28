Elazığ´da kar yağışı etkili oldu; kapanan 125 köy yolundan 48´i açıldı (2)

48 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 14, ilçelerden Ağın´da 10, Alacakaya´da 5, Arıcak´ta 6, Karakoçan´da 50, Keban´da 15, Kovancılar´da 15, Palu´da 10 olmak üzere 125 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalarda Baskil'de 2, Maden'de 2, Karakoçan'da 10, Kovancılar'da 31 ve Sivrice'de 3 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 77 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-FOTOĞRALI DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-01-28 22:17:26
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