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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı kamerada

DHA

Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı kamerada


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yaptıktan sonra hafif ticari aracına binen Samet Ç., otomobilden inen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Samet Ç., yara almazken, şüpheli ise olaydan sonra kaçtı. Bu anlar, kameraya yansıdı. 
Olay, 30 Ocak günü saat 23.30 sıralarında, Palu ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun marketine girerek alışveriş yapan Samet Ç., dışarı çıkıp hafif ticari aracına binerken, otomobilden inen kimliği belirsiz şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yara almayan Samet Ç., aracına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheli de hafif ticari aracın peşinden koşarak ateş ettikten sonra kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-01 11:59:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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