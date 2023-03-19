Şantiyede tartıştığı kuzenini öldürdü

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da inşaat işçisi M.A. (23), aynı şantiyede çalıştığı kuzeni inşaat işçisi Mehmet Süleyman Aygün'ü (24), çıkan tartışma sonrasğ tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Güneykent Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. İnşaat işçisi M.A. ile kendisi gibi inşaat işçisi olan kuzeni Mehmet Süleyman Aygün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.A., tabanca ile kuzenine birkaç kez ateş açıp, kaçtı. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aygün, hayatını kaybetti. Kaçan M.A. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA
2023-03-19 14:30:52
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