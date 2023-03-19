Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi´nde bulunan Zırhlıoğlu Pasajı içerisindeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2023-03-19 22:26:06



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