Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Kovancılar ilçesinde, dönüş için manevra yapan kamyona TIR çarptı. Kamyon şoförünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün dönüş yapmak için manevra yaptığı kamyona TIR çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon şoförü yaralanırken, TIR ise refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-25 12:39:30
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