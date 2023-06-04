Elazığ'da maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Kayaönü köyündeki krom madeni ocağında, sabah saatlerinde patlamayla birlikte göçük oluştu. 2 maden işçisi, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ekiplerin çalışması ile göçükten çıkarıldı. İşçilerden Remzi Tahtacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlatmanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Palu Tekin YALÇINKAYA

2023-06-04 12:39:22



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