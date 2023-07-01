Kesim götürülürken kaçan kurbanlık koyunlar, 2 gün sonra bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesim götürülürken kaçan kurbanlık koyunlar, 2 gün sonra bulundu

DHA

Kesim götürülürken kaçan kurbanlık koyunlar, 2 gün sonra bulundu


Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde Kurban Bayramı´nın ikinci günü kesime götürülürken kaçan 2 koyun, bu sabah saatlerinde 18 kilometre mesafedeki Kuruca Dağı eteklerinde, jandarma tarafından sağ olarak bulunarak sahibine teslim edildi.
Karakoçan ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi´nde perşembe günü 2 kurbanlık koyun alarak otomobillerine yükleyen Emine Doğan, kesim için yola çıktı. Kesim yerine gelindiğinde araçtan indirilen 2 koyun kaçtı. Bir süre hayvanların peşinden koşan Emine Doğan ve yakınları koyunları yakalayamadı. 2 koyun bir süre sonra gözden kaybolurken, Emine Doğan durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı aramada koyunlar bu sabah saatlerinde 18 kilometre mesafede Kulundere köyü sınırları içerisindeki Kuruca Dağı eteklerinde sağ olarak bulundu. Koyunlar sahipleri Emine Doğan´a teslim edildi. Doğan, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür edip, koyunları tekrar kaçmasın diye ayaklarını bağlayarak, yine kesime götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER
2023-07-01 12:55:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı; karı koca öldü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı; karı koca öldü, ...
Elazığ'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Elazığ'da otomobil, tarlaya uçtu; 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil, tarlaya uçtu; 4 yaralı
Elazığ'da otomobil direğe çarptı; sürücü öldü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil direğe çarptı; sürücü öldü, 5 ...
Elazığ'da direğe çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da direğe çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.