Elazığ'da otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü yakınında meydana geldi. C.C.'nin kullandığı 23 LD 791 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Kovancılar Tekin YALÇINKAYA

2023-07-01 15:19:45



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