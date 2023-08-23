Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullandı; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:50 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullandı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Güney Çevreyolu´nda 23 AEA 141 plakalı kask ve koruyucu kıyafeti olmayan sürücü, motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli, gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-23 18:49:17

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi

        Benzer Haberler

        Elazığ'da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Elazığ'da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Harput Kalesi'nde yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulun...
        Harput Kalesi'nde yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulun...
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Boz ayının su içtiği sıvata girip serinlemesi fotokapana yansıdı
        Boz ayının su içtiği sıvata girip serinlemesi fotokapana yansıdı
        Elazığ'da ağır hasarlı evin yıkımı sırasında balkon çöktü: 2 yaralı
        Elazığ'da ağır hasarlı evin yıkımı sırasında balkon çöktü: 2 yaralı