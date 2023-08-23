Motosikleti yüzüstü uzanarak kullandı; o anlar kamerada

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güney Çevreyolu´nda 23 AEA 141 plakalı kask ve koruyucu kıyafeti olmayan sürücü, motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli, gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-23 18:49:17