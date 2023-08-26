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        ELAZIĞ'DA ÇIKAN ÇATI YANGINI 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 00:38 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:38
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        ELAZIĞ'DA ÇIKAN ÇATI YANGINI 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
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        ELAZIĞ´da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak´taki 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Çatıda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, binanın bütün çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Catı yangınından detaylar

        Ekiplerin müdahalesi

        Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-26 00:37:04

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