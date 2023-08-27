Elazığ'da kayalıklardan düşen güvenlik korucusu öldü
Tekin YALÇINKAYA/PALU (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde incir toplarken kayalıklardan düşen güvenlik korucusu Zülfü Karatağ (36), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Palu ilçesi Karasalkım köyünde meydana geldi. İncir toplamak için evden çıkan güvenlik korucusu Zülfü Karatağ, geri dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Çalışmalar sonucu Karatağ'ın cansız bedeni bulundu.
İlk incelemede, Karatağ'ın kayalıklardan düşerek öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Karatağ'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Palu Tekin YALÇINKAYA
2023-08-27 13:16:26