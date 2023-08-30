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        Otomobilin çarptığı motosikletli, savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:42
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        Otomobilin çarptığı motosikletli, savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı
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        Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde köy yoluna dönerken, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletli Ramazan Aydın, savrulup karşı şeritten gelen otomobilin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün gece, Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köy yolu ayrımında meydana geldi. Bingöl'den Elazığ yönüne giden A.Ö. yönetimindeki 23 BH 566 plakalı otomobil, köy yoluna dönmek isteyen Ramazan Aydın'ın kullandığı 23 ACH 529 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Aydın, karşı yönden gelen O.K. yönetimindeki 23 AAZ 305 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Aydın´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan Aydın'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

        2023-08-30 10:40:58

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