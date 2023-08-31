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        Balkondan düşen down sendromlu Batuhan, yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:52 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:53
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        Balkondan düşen down sendromlu Batuhan, yaralandı
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen down sendromlu Batuhan K. (14), yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde, Hicret Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Down sendromlu Batuhan K., ailesinin içeride olduğu sırada oynamak için evlerinin balkonuna çıktı. Korkuluklara tırmanan Batuhan, dengesini kaybedip düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Batuhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-31 17:51:16

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