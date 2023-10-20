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        Otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı

        ELAZIĞ´ınKarakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü Musa A. (78), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:35
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        Otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı
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        ELAZIĞ´ınKarakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü Musa A. (78), ağır yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Karakoçan ilçesindeki asri mezarlığın önünde meydana geldi. Akif Y. (60) yönetimindeki 06 AL 8461 otomobil, önündeki Musa A. idaresindeki 23 KD 601 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Kazada, yola savrulan Musa A., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Musa A., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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