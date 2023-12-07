Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da lisenin müdür odası yandı

        ELAZIĞ'ınKarakoçan ilçesinde, İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi'nin müdür odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da lisenin müdür odası yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'ınKarakoçan ilçesinde, İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi'nin müdür odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesinde İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi´nin 3´üncü katında bulunan müdür odasında çıktı. Okulun karşısında bulunan pansiyonundaki nöbetçi öğretmenin fark ettiği yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, okulda hasar meydana geldi.

        Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yarın için okulda eğitime 1 gün ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Elazığ'da 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Keban'da cennet hurması hasadı yapıldı
        Keban'da cennet hurması hasadı yapıldı