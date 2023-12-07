Elazığ'da lisenin müdür odası yandı

ELAZIĞ'ınKarakoçan ilçesinde, İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi'nin müdür odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesinde İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi´nin 3´üncü katında bulunan müdür odasında çıktı. Okulun karşısında bulunan pansiyonundaki nöbetçi öğretmenin fark ettiği yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, okulda hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yarın için okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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