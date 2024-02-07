Lisede öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'ndeki Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O. ile 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.O., yanında getirdiği bıçakla Y.C.'yi yaraladı. İhbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.C., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.O. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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