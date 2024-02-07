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        Lisede öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

        ELAZIĞ'daki bir lisede, 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O., tartıştığı 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C.'yi bıçaklayarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:00
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        Lisede öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
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        ELAZIĞ'daki bir lisede, 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O., tartıştığı 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C.'yi bıçaklayarak yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'ndeki Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O. ile 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.O., yanında getirdiği bıçakla Y.C.'yi yaraladı. İhbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.C., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.O. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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