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        Keban'da yaban domuzlarına karşı "sürek avı" yapıldı

        Keban ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:56
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        Keban'da yaban domuzlarına karşı "sürek avı" yapıldı
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        Keban ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ilçedeki 10 köyde yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verdiğini tespit etti"

        Bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde birçok avcının katılımıyla, yabani hayvanları, avcıların bulunduğu bir yere yönlendirerek sürek avı yapıldı.

        Sürek avı jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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