Keban Kaymakamı Atalık üreticileri ziyaret etti

Kaymakam Furkan Atalık, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaddin Seçkin ile ilçede faaliyet gösteren hayvan çiftliklerinde incelemelerde bulundu.

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