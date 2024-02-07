Keban Kaymakamı Atalık üreticileri ziyaret etti
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, hayvancılık yapan üreticileri ziyaret etti.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, hayvancılık yapan üreticileri ziyaret etti.
Kaymakam Furkan Atalık, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaddin Seçkin ile ilçede faaliyet gösteren hayvan çiftliklerinde incelemelerde bulundu.
Çiftlik sahipleriyle sohbet eden Atalık, faaliyetleri hakkında bilgi aldı, onlara "Bol kazançlar" diledi.
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