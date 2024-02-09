1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ´da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun´u (32) çalıştığı hastanenin önünde tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

Olay, dün Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Coşkun, iddiaya göre, 1 ay önce evlendiği uzman çavuş M.C. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C., belinden çıkardığı tabanca ile Burcu Coşkun´a ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastane personelinin yaptığı kontrolde Burcu Coşkun´un hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla, olayda kullandığı tabanca ile yakalanan M.C., gözaltına alındı. M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burcu Coşkun´un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Karakoçan ilçesinde toprağa verilecek.