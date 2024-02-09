Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'KIZIMINMEZAR TAŞLARINA MI SARILACAĞIM ARTIK'

        Elazığ'da 1 ay önce evlendiği uzman çavuş M.C. tarafından tabanca ile öldürülen fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'un (32) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Coşkun'un cenazesi, defin işlemleri için Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü Golan mezrasına getirilerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede kızının mezarına sarılan Songül Demir, "Kızımın mezar taşlarına mı sarılacağım artık? Bu muydu bana reva görülen? Kuzum benim. Bu kadar yaşatabildim. Gitti, kızım. Yetişemedim. Kızım, bir daha göremeyeceğim seni" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Coşkun'un bir süredir M.C.'den ayrılmak istediği ancak M.C.'nin buna yanaşmadığı, tartışmanın da o nedenle çıktığı öğrenildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi
        1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi
        Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi öldü
        Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi öldü
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziya...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziya...
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Uzman çavuş, 1 ay önce evlendiği eşini öldürdü (2)
        Uzman çavuş, 1 ay önce evlendiği eşini öldürdü (2)
        Uzman çavuş, 1 ay önce evlendiği eşini öldürdü
        Uzman çavuş, 1 ay önce evlendiği eşini öldürdü