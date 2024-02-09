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        1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:00
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        1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi (3)
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        TUTUKLANDI

        Elazığ´da1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun´u (32) çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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