1 ay önce evlendiği eşini öldüren uzman çavuş, adliyeye sevk edildi (3)
TUTUKLANDI
Elazığ´da1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun´u (32) çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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