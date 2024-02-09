Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli kişiler ve sürücüler, servis araçları ve okul çevresindeki iş yerleri kontrol edildi.

Bu kapsamda, 117 personelden oluşan 44 ekip, kent merkezindeki 212 okulun çevresinde denetim yaptı.

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