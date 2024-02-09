Keban Kaymakamı Atalık okul müdürleri ile toplantı yaptı
Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında Okul Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında Okul Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Toplantı Salonunda Kaymakam Atalık başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, Kaymakam Atalık, devam eden eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak sorun, istek ve önerilerini dinledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.