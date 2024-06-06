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        Elazığ'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

        ELAZIĞ'daşarampole yuvarlanan otomobildeki Hakan Bakır (26) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:30
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        Elazığ'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
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        ELAZIĞ'daşarampole yuvarlanan otomobildeki Hakan Bakır (26) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Palu ilçesi Çekem Bağları mevkisinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 23 LF 299 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Palu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Bakır, bu sabah hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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