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        Kamyonette başlarından vurulmuş bulunan Halil ve Rukiye, intihar etmiş

        ELAZIĞ'da kamyonette başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulunan Halil Çetin (29) ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın (29) intihar ettikleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:05
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        Kamyonette başlarından vurulmuş bulunan Halil ve Rukiye, intihar etmiş
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        ELAZIĞ’da kamyonette başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulunan Halil Çetin (29) ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım’ın (29) intihar ettikleri ortaya çıktı. Aşk yaşadığı belirtilen ikilinin intihar kararı aldığı, evli ve 3 çocuk babası Çetin’in önce Yıldırım’ı, ardından da kendisini vurduğu belirlendi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki 23 HU 023 plakalı kamyonette biri kadın, 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde başlarından vurulduğu belirlenen Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Çetin ve Yıldırım’ın cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

        İNTİHAR KARARI ALMIŞAR

        Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım’ın sevgili oldukları, aşklarının aileleri tarafından kabul görmediği için intihar kararı aldıkları ileri sürüldü. Yıldırım’ın ailesinin olaydan bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi. Halil Çetin’in yanında getirdiği tabancayla Yıldırım’ı başından vurup, intihar ettiği saptandı. Halil Çetin’in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini bildirdiği, kendisinden haber alınamaması üzerine de jandarma ekiplerinin çevreden yapılan ihbarlar ve ona ait aracın PTS kayıtlarından göl yakınında olduklarının belirlendiği ortaya çıktı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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