Elazığ'da konteynerde yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

Zafran Mahallesi’nde toplu konut inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde, öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteyneri kaplarken, şantiye alanı da dumanla kaplandı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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