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        Elazığ'da konteynerde yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

        ELAZIĞ'da şantiyede inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında, 2 işçi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:15
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        Elazığ'da konteynerde yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
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        ELAZIĞ’da şantiyede inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında, 2 işçi dumandan etkilendi.

        Zafran Mahallesi’nde toplu konut inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde, öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteyneri kaplarken, şantiye alanı da dumanla kaplandı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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