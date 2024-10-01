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        Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, Elazığ'da defnedildi

        DİYARBAKIR'da yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan'ın (42) cenazesi, Elazığ'ın Palu ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:25
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        Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, Elazığ'da defnedildi
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        DİYARBAKIR’da yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan’ın (42) cenazesi, Elazığ’ın Palu ilçesinde defnedildi.

        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, çalıştığı kuruma gitmeyince meslektaşları şüphelenerek dün akşam saatlerinde kaldığı lojmandaki dairesine gitti. Uzun süre kapının çalınmasına karşın cevap alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Özcan’ı yerde hareketsiz halde buldu. Ekiplerin incelemesinde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Özcan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ’ın Palu ilçesine getirildi. Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Özcan'ın cenazesi, Andılar Köyü Aile Mezarlığı'na yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

        Cenaze törenine Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yener, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, hakim ve savcılar ile Özcan'ın yakınları katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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