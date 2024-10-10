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        Pençe-Kilit şehidi Elazığ'da toprağa verildi (2)

        TOPRAĞAVERİLDİIrak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın cenazesi, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:20
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        Pençe-Kilit şehidi Elazığ'da toprağa verildi (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın cenazesi, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne getirildi. Burada Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, şehidin babası Hasan Alan'a Türk bayrağı ve fotoğrafını teslim ederek, “Rabb’im sabrınızı, dayanma gücünüzü arttırsın, zalimleri kahretsin inşallah. Bunların kökünü getireceğiz” dedi. Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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