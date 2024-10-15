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        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı

        ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 20:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:00
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        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı
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        ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Çaydaçıra kavşağında meydana geldi. B.K. yönetimindeki 44 FD 590 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Kazada otomobillerde hasar oluşurken, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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