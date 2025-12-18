Galatasaray-Başakşehir maçı CANLI YAYIN

STAT: RAMS Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Da Costa, Bertuğ.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan ve ATV'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

G.SARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.