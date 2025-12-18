Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Galatasaray-Başakşehir maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Başakşehir maçı CANLI YAYIN

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında kupanın son şampiyonu Galatasaray, sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Kritik eksiklerin bulunduğu sarı-kırmızılılar, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isterken; konuk takım da galibiyet arıyor...

        Giriş: 18.12.2025 - 19:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 19:33
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 20.30

        YAYIN: ATV

        Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.

        Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Da Costa, Bertuğ.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan ve ATV'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

        G.SARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

        Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.

        KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

        Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında son olarak Ajax'ı 3-0 yendikleri maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

        Galatasaray, söz konusu 7 maçta üçer galibiyet ile mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

