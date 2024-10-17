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        Elazığ'da deprem sırasında kuaför dükkanındaki panik kamerada

        MALATYA'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:15
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        Elazığ'da deprem sırasında kuaför dükkanındaki panik kamerada
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        MALATYA’nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’da bir kuafördekilerin panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi. Depremde 20 binanın ağır, 517 binanın ise az hasar aldığı kentte panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir erkek kuaföründe tıraş edilen kişilerin ve çalışanların sarsıntı sırasında kaçıştığı anlar yer aldı.

        TAŞ VE KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ YOL TEMİZLENDİ

        Öte yandan depremde Baskil ve Sivrice ilçelerindeki bazı köy yollarına taş ve kayalar düştü. İl Özel İdaresi tarafından 6 iş makinesi ile başlatılan çalışmalarda yollar, taş ve kayalardan temizlendi. İlçelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde hasar tespit çalışmaları için 10 teknik personel ve 10 servis aracı görevlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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