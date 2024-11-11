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        Elazığ'da doktor evinde ölü bulundu

        ELAZIĞ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:30
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        Elazığ'da doktor evinde ölü bulundu
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        ELAZIĞ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut’un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bulut’u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Bulut’un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü. Sinan Bulut’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

        2 YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞTI

        2 yıl önce kız arkadaşı Dilan T.’yi darbedip 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Bulut, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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