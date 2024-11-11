Şüphelilerin bulunduğu adrese giden polis, silahlı saldırıda yaralandı

ELAZIĞ’da polis memuru Kadir Özal, şüphelileri yakalamak için gittiği adreste silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis Özal hastanede tedaviye alınırken, yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Elazığ’da meydana gelen ‘kasten yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Sugözü mevkisine gitti. Yerleşim alanları dışında bulunan adresin karanlık olan bahçe kısmından, araçtan inen polis memuru Kadir Özal, açılan ateşle yaralandı. Özal, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalar şüphelilerden polisi memurunu yaralayan G.K. ile Y.K., olayda kullanılan tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Vali Numan Hatipoğlu, beraberinde 8’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile hastanede tedavisi devam eden polisi memuru Kadir Özal’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu, Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya’dan da sağlık durumu hakkında bilgi aldı.