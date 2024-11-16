Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'daki 400 metrekarelik kaya haritasını, gönüllüler yeniledi

        ELAZIĞ'ın Keban ilçesindeki Kıjkıjık Dağı'nda 400 metrekarelik alanda çizilmiş olan Türkiye haritasının solan boyasını, gönüllüler yeniledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'daki 400 metrekarelik kaya haritasını, gönüllüler yeniledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'ın Keban ilçesindeki Kıjkıjık Dağı'nda 400 metrekarelik alanda çizilmiş olan Türkiye haritasının solan boyasını, gönüllüler yeniledi.

        Kebanlı ressam Abdullah Bulut, Keban ilçesi sınırlarındaki Kijkıjik Dağı'nda, kaya üzerine, 1994 yılında, 400 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ay ve yıldız olan Türkiye haritası çizdi. Boyası solan harita, Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyelerinden oluşan gönüllüler tarafından yeniden boyandı.

        Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Ayaz Ziya Kaya, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye'nin en büyük kaya haritalarından biri olma özelliğini taşıyan ay yıldızlı Türkiye haritamız 1994 yılından bu yana ilçemize emanet bir eser. Haritanın boyanmasını, şehitlerimizin anısına gönüllü bir şekilde gerçekleştirdik. Boyama işleminde destek olan eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik, Osman Dinkci ve Burhan Doğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Keban'da dağa çizilen Türkiye haritası boyanarak yenilendi
        Keban'da dağa çizilen Türkiye haritası boyanarak yenilendi
        Çalıştırmak istedikleri iş makinesi üzerlerine devrildi; Murat ile Yusuf öl...
        Çalıştırmak istedikleri iş makinesi üzerlerine devrildi; Murat ile Yusuf öl...
        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü
        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü
        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar etti (2)
        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar etti (2)
        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu
        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu
        Elazığ'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        Elazığ'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı