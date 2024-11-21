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        Kahvehanede oyun oynayan kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırı kamerada

        ELAZIĞ'da Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:20
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        Kahvehanede oyun oynayan kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırı kamerada
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        ELAZIĞ’da Y.P., kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Y.P. tutuklanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Y.P., henüz bilinmeyen bir nedenle arkasında sakladığı pompalı tüfekle geldiği kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’ye ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yakalayarak darbettiği Y.P., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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