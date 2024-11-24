İş makinesinin altına giren otomobilin sürücüsü öldü (2)
KİMLİĞİBELLİ OLDUElazığ'da karşı şeride geçip M.
KİMLİĞİBELLİ OLDU
Elazığ’da karşı şeride geçip M.C. (68) idaresindeki iş makinesinin altına giren otomobilde hayatını kaybeden sürücünün Hasan Bahtiyar Goral (26) olduğu belirlendi. Goral’ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilecek.
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