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        İş makinesinin altına giren otomobilin sürücüsü öldü (2)

        KİMLİĞİBELLİ OLDUElazığ'da karşı şeride geçip M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:16
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        İş makinesinin altına giren otomobilin sürücüsü öldü (2)
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        KİMLİĞİBELLİ OLDU

        Elazığ’da karşı şeride geçip M.C. (68) idaresindeki iş makinesinin altına giren otomobilde hayatını kaybeden sürücünün Hasan Bahtiyar Goral (26) olduğu belirlendi. Goral’ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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