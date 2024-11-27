Elazığ'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı (2)

Elazığ'da etkili olan kar nedeniyle kapanan merkez ve ilçelerine bağlı 79 köy yolundan 50’si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Devam eden çalışmalarda akşam saatlerinde, kalan 29 köy yolu da ulaşıma açıldı. Kentte kapalı köy yolu bulunmazken, ekiplerin yağışların sürdüğü bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

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