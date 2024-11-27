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        Elazığ'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı (2)

        KAPANANYOLLAR ULAŞIMA AÇILDIElazığ'da etkili olan kar nedeniyle kapanan merkez ve ilçelerine bağlı 79 köy yolundan 50'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:55
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        Elazığ'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı (2)
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        KAPANANYOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

        Elazığ'da etkili olan kar nedeniyle kapanan merkez ve ilçelerine bağlı 79 köy yolundan 50’si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Devam eden çalışmalarda akşam saatlerinde, kalan 29 köy yolu da ulaşıma açıldı. Kentte kapalı köy yolu bulunmazken, ekiplerin yağışların sürdüğü bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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