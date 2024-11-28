Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Ulukent Mahallesi Şehit Mehmet Ocakoğlu Sokak’taki bir evde meydana geldi. Kendisinden 4 gündür haber alamayan Ahmet Köçer’in yakınları, yalnız yaşadığı eve gitti. Uzun süre açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Köçer’i yerde hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Köçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Köçer’in cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü.

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