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        İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Efendi Öztürk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:25
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        İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        ELAZIĞ’ın Alacakaya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Efendi Öztürk, hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Halkalı köyü ile Sularbaşı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Efendi Öztürk’ün kontrolünü kaybettiği 41 AE 833 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Efendi Öztürk’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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