İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Halkalı köyü ile Sularbaşı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Efendi Öztürk’ün kontrolünü kaybettiği 41 AE 833 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Efendi Öztürk’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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