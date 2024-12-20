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        Kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdi; yakalandı

        ELAZIĞ'dadüz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren alkollü şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:35
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        Kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdi; yakalandı
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        ELAZIĞ'dadüz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren alkollü şüpheli, yakalandı.

        Olay, 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. Şüpheli, otobüsle ilerlediği İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durdurulan otobüste yakalanan şüphelinin, yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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