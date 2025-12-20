Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da 142 sosyal konutun anahtar teslimi yapılacak

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde inşa edilen 142 sosyal konutun anahtar tesliminin 22-26 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın'da 142 sosyal konutun anahtar teslimi yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde inşa edilen 142 sosyal konutun anahtar tesliminin 22-26 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ilçede sosyal konut inşa edildiğini belirtti.

        Bu kapsamda, Kuzgeçe Mahallesi'nde inşa edilen 142 sosyal konutun anahtar tesliminin 22-26 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildiren Çakar, vatandaşlara konutların "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

        AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli de çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldıklarını belirtti.

        İlçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Pasinli, vatandaşların refahı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Elazığ'ın 8 köşe şapkasını 26 yıldır üretiyor; geleneğin sürmesini istiyor
        Elazığ'ın 8 köşe şapkasını 26 yıldır üretiyor; geleneğin sürmesini istiyor
        "Horoz" lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak Gözü gibi baktığı 45 yıllık...
        "Horoz" lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak Gözü gibi baktığı 45 yıllık...
        Elazığ'da GES projesi hayata geçiriliyor
        Elazığ'da GES projesi hayata geçiriliyor
        Başkan Şerifoğulları, kelebek hastası Fatma'nın çağrısını karşılıksız bırak...
        Başkan Şerifoğulları, kelebek hastası Fatma'nın çağrısını karşılıksız bırak...
        Teknik Direktör Çağlayan: "Atmaktan çok, kaçırdıklarımızı sorgulamalıyız"
        Teknik Direktör Çağlayan: "Atmaktan çok, kaçırdıklarımızı sorgulamalıyız"
        Dilenci yakayı ele verdi, parayı sakladığı yer şaşkına çevirdi
        Dilenci yakayı ele verdi, parayı sakladığı yer şaşkına çevirdi