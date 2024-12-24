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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; yeni atanan doktor ve eşi öldü, 17 yaralı (4)

        YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLERBingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:25
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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; yeni atanan doktor ve eşi öldü, 17 yaralı (4)
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        YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ile eşi Emine Tuncel’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Elazığ'a getirildi. Tuncel çifti için Akçakiraz beldesi Efendizade Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Tuncel ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenazeler, yan yana toprağa verildi.

        Dr. Osman Zeki Tuncel'in Fırat Üniversitesi'nden mezun olduğu, ilk görev yeri olan Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'ne 3 ay önce atandığı, eşiyle birlikte Rize'ye tatile gittiği öğrenildi.

        Öte yandan, Dr. Tuncel'in kız kardeşinin düğünündeki görüntüleri de ortaya çıktı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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