Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; yeni atanan doktor ve eşi öldü, 17 yaralı (4)

Dr. Osman Zeki Tuncel'in Fırat Üniversitesi'nden mezun olduğu, ilk görev yeri olan Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'ne 3 ay önce atandığı, eşiyle birlikte Rize'ye tatile gittiği öğrenildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ile eşi Emine Tuncel’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Elazığ'a getirildi. Tuncel çifti için Akçakiraz beldesi Efendizade Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Tuncel ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenazeler, yan yana toprağa verildi.

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