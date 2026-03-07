Keban'da ramazan yardımı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kartı dağıttı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kartı dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım kartları ulaştırıldı.
İlçe Müftüsü Samet Çiçen, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek, gıda yardım kartlarını takdim etti.
Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Çiçen, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.