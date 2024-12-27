Elazığ'da 106 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

Elazığ’da etkili olan kar nedeniyle kapanan 106 köy yolundan 34’ü, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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