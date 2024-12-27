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        Elazığ'da 106 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

        34'ÜAÇILDIElazığ'da etkili olan kar nedeniyle kapanan 106 köy yolundan 34'ü, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:22 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:25
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        Elazığ'da 106 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı (2)
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        34'ÜAÇILDI

        Elazığ’da etkili olan kar nedeniyle kapanan 106 köy yolundan 34’ü, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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