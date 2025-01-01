Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da, yeni yılda 6 çocuk dünyaya geldi

        ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocuk dünyaya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da, yeni yılda 6 çocuk dünyaya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında 4’ü kız, 2’si erkek 6 çocuk dünyaya geldi. Vali Numan Hatipoğlu, bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

        Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yeni yılın ilk dakikalarında 4’ü kız, 2’si erkek 6 bebek dünyaya geldi. Özlem ve Fatih Doğu çiftinin kızı Ebrar, Nuray ve Ali Çelik çiftinin oğlu Emirhan, Remziye ve Ali Ünver çiftinin kızı Aysel Alya, Ayşenur ve Gökhan Kızılkaya çiftinin kızı Eliz Umay, Yüksel ve Ercan Özzurnacı çiftinin oğlu Yakup ve Lütfiye ve Hakan Güler çiftinin kızı Eflin Lina, yeni yılın ilk bebekleri oldu. Vali Numan Hatipoğlu, bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Hatioğlu’na Belediye Başkanı Şahin Şerifogulları, AK Parti Milletvekili Erol keleş, Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile bazı kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

        Vali Hatipoğlu, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, “2025 yılı ülkemize, bölgemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlikler getirsin diliyoruz. Elazığ’daki bütün vatandaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. Bu anlamda bu gece biz önce Keban Barajı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Şimdi de Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde hayata ilk defa adım atan yavrularımızı ziyaret ederek devam ediyoruz. 2025’in barış ve esenliğin yılı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın 2025 yılında güzelliklerle karşılaşmasını diliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, Elazığ'da hükümlülerin çalışmal...
        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, Elazığ'da hükümlülerin çalışmal...
        Sivrice'de gıda denetimi yapıldı
        Sivrice'de gıda denetimi yapıldı
        Keban Kaymakamı Atalık, kamu kurumlarını denetledi
        Keban Kaymakamı Atalık, kamu kurumlarını denetledi
        Kovancılar Belediye Başkanı Gök, altyapı çalışmalarını inceledi
        Kovancılar Belediye Başkanı Gök, altyapı çalışmalarını inceledi
        Kovancılar'da engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye yardımı
        Kovancılar'da engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye yardımı
        Baskil Kaymakamı Türker, Baskil Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Türker, Baskil Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti