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        Erkek arkadaşının tabancayla vurduğu muhabir Semra, 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        ELAZIĞ'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:22 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:25
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        Erkek arkadaşının tabancayla vurduğu muhabir Semra, 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
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        ELAZIĞ’da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 15 Kasım 2024’te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli’nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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