Elazığ'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 20'nci kilometrede meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 KZH 230 plakalı cip, 44 AET 064 ve 34 FZG 080 plakalı kamyonetler, 42 FML 85 plakalı hafif ticari araç, 31 VA 445 plakalı TIR, 23 KC 923 plakalı kamyon ile plakası öğrenilmeyen bir otomobil, sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Araçlardaki 4 kişi yaralandı.

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