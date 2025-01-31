Yüzünü çarşafla gizleyen kadın kasadaki paraları çaldı; o anlar kamerada
ELAZIĞ'datelefon mağazasına girip, yüzünü çarşafla gizleyen kadın, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtı.
ELAZIĞ'datelefon mağazasına girip, yüzünü çarşafla gizleyen kadın, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'ndeki bir telefon mağazasında meydana geldi. Yüzünü çarşafla gizleyen kadın, mağaza çalışanının kısa süreliğine ayrıldığı iş yerine girerek kasadaki 2 bin lirayı alıp, uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının bir süre etrafı kontrol ettiği, ardından kasaya yönelerek içindeki parayı aldığı görüldü. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından durum polis ekiplerine bildirildi. Hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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