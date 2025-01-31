Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Yüzünü çarşafla gizleyen kadın kasadaki paraları çaldı; o anlar kamerada

        ELAZIĞ'datelefon mağazasına girip, yüzünü çarşafla gizleyen kadın, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzünü çarşafla gizleyen kadın kasadaki paraları çaldı; o anlar kamerada
        ABONE OL

        ELAZIĞ'datelefon mağazasına girip, yüzünü çarşafla gizleyen kadın, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'ndeki bir telefon mağazasında meydana geldi. Yüzünü çarşafla gizleyen kadın, mağaza çalışanının kısa süreliğine ayrıldığı iş yerine girerek kasadaki 2 bin lirayı alıp, uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının bir süre etrafı kontrol ettiği, ardından kasaya yönelerek içindeki parayı aldığı görüldü. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından durum polis ekiplerine bildirildi. Hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanı...
        Emekli olup köyüne yerleşti, 29 köpek ve 30'dan fazla kediye bakıyor
        Emekli olup köyüne yerleşti, 29 köpek ve 30'dan fazla kediye bakıyor
        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı (2)
        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı (2)
        İtalyan kadın Elazığ'da Müslüman oldu
        İtalyan kadın Elazığ'da Müslüman oldu
        GÜNCELLEME - Elazığ'da caminin içine torpil atan kişi yakalandı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da caminin içine torpil atan kişi yakalandı
        Elazığ'da bir kişinin cami içerisine torpil atması kamerada
        Elazığ'da bir kişinin cami içerisine torpil atması kamerada